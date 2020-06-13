Дана Уайт: Бой Хабиба против Гэтжи состоится в Абу-Даби, я считаю это логичным

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что бой между российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедов и временным чемпионом Джастином Гэтжи состоится в Абу-Даби 19 сентября. Его слова цитирует MMA Fighting:

"Мы в долгу перед ними. Пройдет ли бой Хабиб - Гэтжи в Абу-Даби? Да.

Но это не будет на "Бойцовском острове". Мы не можем поставить освещение на пляже. Я боюсь различных стихий: ветра, дождя ... Я считаю логичным провести этот бой на арене с комфортом и безопасностью" - сказал он.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес прокомментировал организацию боя против Василия Ломаченко.