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Дана Уайт: Бой Хабиба против Гэтжи состоится в Абу-Даби, я считаю это логичным
Теперь известны дата и место
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что бой между российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедов и временным чемпионом Джастином Гэтжи состоится в Абу-Даби 19 сентября. Его слова цитирует MMA Fighting:
"Мы в долгу перед ними. Пройдет ли бой Хабиб - Гэтжи в Абу-Даби? Да.
Но это не будет на "Бойцовском острове". Мы не можем поставить освещение на пляже. Я боюсь различных стихий: ветра, дождя ... Я считаю логичным провести этот бой на арене с комфортом и безопасностью" - сказал он.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес прокомментировал организацию боя против Василия Ломаченко.
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