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Дана Уайт об инциденте в Сан-Антонио: Надеюсь, это не наш подопечный, я слышу об этом все время
Комментарий руководителя организации
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал ситуацию со стрельбой в Сан-Антонио (США) и выразил надежду на то, что виновным в инциденте не окажется его подопечный.
"Надеюсь, что это неправда. Я слышу об этом все время. Если бы я рассказал вам некоторые истории, вы бы мне не поверили.
Поэтому я надеюсь, что это не так" - сказал он.
Напомним, что ночью в одном из баров Сан-Антонио неизвестный выстрелил в 8 человек, до этого представившись бойцом UFC.
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