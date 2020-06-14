Дана Уайт об инциденте в Сан-Антонио: Надеюсь, это не наш подопечный, я слышу об этом все время

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал ситуацию со стрельбой в Сан-Антонио (США) и выразил надежду на то, что виновным в инциденте не окажется его подопечный.

"Надеюсь, что это неправда. Я слышу об этом все время. Если бы я рассказал вам некоторые истории, вы бы мне не поверили.

Поэтому я надеюсь, что это не так" - сказал он.

Напомним, что ночью в одном из баров Сан-Антонио неизвестный выстрелил в 8 человек, до этого представившись бойцом UFC.