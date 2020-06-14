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На стиле: Дарья Билодид продолжает удивлять поклонников новыми образами. Фото

Единоборства
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На этот раз - деловой стиль

На стиле: Дарья Билодид продолжает удивлять поклонников новыми образами. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид продолжает удивлять своих поклонников новыми образами. На этот раз спортсменка отдала предпочтение деловому стилю.

На стиле: Дарья Билодид продолжает удивлять поклонников новыми образами. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный рассказывал, куда потратит стипендию от Национального олимпийского комитета.

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В статье: Дарья Билодид
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