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На стиле: Дарья Билодид продолжает удивлять поклонников новыми образами. Фото
На этот раз - деловой стиль
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид продолжает удивлять своих поклонников новыми образами. На этот раз спортсменка отдала предпочтение деловому стилю.
Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный рассказывал, куда потратит стипендию от Национального олимпийского комитета.
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