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Чемпионка UFC Аманда Нуньес может завершить карьеру

Единоборства
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Об этом рассказала сама спортсменка

Чемпионка UFC Аманда Нуньес может завершить карьеру
Новина українською

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес призналась, что может завершить карьеру в ближайшем будущем.

"Я не знаю, я достигла всего, чего хотела. Я в порядке, способна продолжать жить своей жизнью и сделать следующий шаг. Может быть, я стану тренером и помогу некоторым девушкам.

Я могу завершить карьеру. Могу продолжить драться. У меня всё отлично. Я уже точно войду в Зал Славы UFC. Если я закончу выступления, то моя жизнь продолжит идти своим чередом, а UFC поддержит меня и сделает всё, чтобы я продолжила работать и зарабатывать деньги", — приводит слова Аманды Нуньес Essentialy Sport.

На турнире UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Нуньес победила американку Фелисию Спенсер единогласным решением и защитила титул в полулёгком дивизионе. Аманда нанесла 124 акцентированных удара, 90 из них пришлись в голову Фелиции.

Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец обоих полов, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях и провёл успешную защиту.

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В статье: Аманда Нуньес
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