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Уайт назвал лучших бойцов в UFC

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В этот список вошла и Аманда Нуньес

Уайт назвал лучших бойцов в UFC
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Президент UFC Дана Уайт назвал имена бойцов, которые, по его мнению, входят в топ-4 лучших в истории. В списке не оказалось ни действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, ни его давнего соперника, бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

"Если речь идёт о четырёх лучших бойцах, надо выбрать Ройса Грейси, понятно почему. Также надо назвать Аманду Нуньес — это величайшая женщина-боец в истории.

Выбрать ещё двоих тяжело. Выберу Джона Джонса. Он никогда не проигрывал. Четвёртым номером стал бы Чак Лидделл. На тот момент он был самой большой звездой в истории. Хотя выбрать между Чаком Лидделлом и Форрестом Гриффином — это словно бросать монетку", — рассказал Уайт в подкасте Schmozone.

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В статье: UFC Дэйна Уайт
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