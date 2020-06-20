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Дарья Билодид отдыхает в выходной день на свежем воздухе. Фото
Украинка релаксирует
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид в выходной день отдыхает на свежем воздухе. Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась фото из серфинга, а тренер пятой ракетки мира Элины Свитолиной рассказывал о планах своей подопечной.
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