Дарья Билодид отдыхает в выходной день на свежем воздухе. Фото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид в выходной день отдыхает на свежем воздухе. Соответствующее фото она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась фото из серфинга, а тренер пятой ракетки мира Элины Свитолиной рассказывал о планах своей подопечной.