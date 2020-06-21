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Настоящая Мэри Поппинс: Дарья Билодид поделилась с поклонниками новыми фото
Украинка непревзойденная
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась с болельщиками очередной порцией фото. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Мерри Поппинс" - написала она
Напомним, что ранее Билодид проводила выходной на свежем воздухе, а Ольга Харлан в Вероне устроила прогулку со своим парнем.
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