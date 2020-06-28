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UFC on ESPN: Порье победил Хукера, Галл проиграл Перри, Аллен одолел Докоса единогласным решением судей

Единоборства
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Результаты главных поединков вечера UFC

UFC on ESPN: Порье победил Хукера, Галл проиграл Перри, Аллен одолел Докоса единогласным решением судей
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В ночь с 27 на 28 июня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC on ESPN.

Главным событием вечера стал бой между экс-чемпионом организации в легком весе Дастином Порье (26-6) и новозеландцем Дэном Хукером (20-9). Победу единогласным решением судей (48-47; 48-47; 48-46) получил американский боец.

Результаты поединков андеркарта:

Майк Перри (14-6) победил Микки Галла (6-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Морис Грин (9-5) победил Джана Виллани (17-12) сабмишеном в третьем раунде.

Брендан Аллен (15-3) победил Кайла Докоса (9-1) единогласным решением судей (29-28, 29-27, 30-27).

Джулиан Эроса (24-9) победил Шона Вудсона (7-1) сабмишеном в третьем раунде.

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В статье: UFC Дастин Порье
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