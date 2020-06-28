Дастина Порье госпитализировали после поединка с Хукером. Фото

Американский боец UFC Дастин Порье (26-6) был госпитализирован после боя против новозеландца Дэна Хукера (20-9). Об этом сообщил сам спортсмен на своей официальной странице в Instagram.

За все бой оба спортсмена нанесли 390 точных ударов.

Результаты боев вечера UFC on ESPN вы можете посмотреть здесь.