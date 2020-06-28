  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Дастина Порье госпитализировали после поединка с Хукером. Фото
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дастина Порье госпитализировали после поединка с Хукером. Фото

Единоборства
(1 голосов)

Американец сильно пострадал

Дастина Порье госпитализировали после поединка с Хукером. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Американский боец UFC Дастин Порье (26-6) был госпитализирован после боя против новозеландца Дэна Хукера (20-9). Об этом сообщил сам спортсмен на своей официальной странице в Instagram.

Дастина Порье госпитализировали после поединка с Хукером. Фото - изображение 1

За все бой оба спортсмена нанесли 390 точных ударов.

Результаты боев вечера UFC on ESPN вы можете посмотреть здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: UFC Дастин Порье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...