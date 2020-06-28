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Дастина Порье госпитализировали после поединка с Хукером. Фото
Американец сильно пострадал
Американский боец UFC Дастин Порье (26-6) был госпитализирован после боя против новозеландца Дэна Хукера (20-9). Об этом сообщил сам спортсмен на своей официальной странице в Instagram.
За все бой оба спортсмена нанесли 390 точных ударов.
Результаты боев вечера UFC on ESPN вы можете посмотреть здесь.
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