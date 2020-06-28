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Стильная мадемуазель: Дарья Билодид поделилась с болельщиками очередным впечатляющим снимком
Ей подходит все
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась с болельщиками новым фото. На своей официальной странице в Instagram она разместила снимок, на котором позирует в шикарном и стильном деловом костюме.
"Выходной"
Напомним, что ранее Элина Свитолина показала, какой напиток употребляет в выходной день.
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