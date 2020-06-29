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Жан Беленюк: Только молодежь может себе позволить носить джинсовые шорты на голое тело

Единоборства
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Украинец серфит в выходные

Жан Беленюк: Только молодежь может себе позволить носить джинсовые шорты на голое тело
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк решил заняться серфингом в выходной день. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Только молодежь может себе позволить носить джинсовые шорты на голое тело. Так что после 35-ти (до этого возраста в Украине считаешься молодым человеком) нужно уже будет надевать трусы. С днем молодежи, друзья"

Жан Беленюк: Только молодежь может себе позволить носить джинсовые шорты на голое тело - изображение 1

Напомним, что ранее Дарья Билодид поразила болельщиков новым снимком.

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В статье: Жан Беленюк
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