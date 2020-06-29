  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Тренер Конора назвал соперников в случае возвращения своего подопечного в дело
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Конора назвал соперников в случае возвращения своего подопечного в дело

Единоборства
(1 голосов)

Великие имена

Тренер Конора назвал соперников в случае возвращения своего подопечного в дело
UA-Футбол
Новина українською

Тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора (22-4) Джон Кавана назвал потенциальных соперников своего подопечного в том случае, если он надумает вернуться в дело. Его слова цитирует Fightnews:

"Не знаю, вернется ли Конор. Будем честны, он наслаждается жизнью, временем на пенсии, и я желаю ему только самого лучшего. Но кто знает, ведь он еще молод. Посмотрим, какие предложения появятся в будущем и доставят ли они ему удовольствие.

Я бы хотел видеть три боя, если он вернется. Это Джастин Гетжи, их бой был бы потрясающим. Также трилогия с Нейтом Диасом и реванш с Хабибом Нурмагомедовым", - сказал он.

Напомним, что ранее промоутер назвал места, где может состояться поединок Фьюри - Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор UFC
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...