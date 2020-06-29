Тренер Конора назвал соперников в случае возвращения своего подопечного в дело

Тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора (22-4) Джон Кавана назвал потенциальных соперников своего подопечного в том случае, если он надумает вернуться в дело. Его слова цитирует Fightnews:

"Не знаю, вернется ли Конор. Будем честны, он наслаждается жизнью, временем на пенсии, и я желаю ему только самого лучшего. Но кто знает, ведь он еще молод. Посмотрим, какие предложения появятся в будущем и доставят ли они ему удовольствие.

Я бы хотел видеть три боя, если он вернется. Это Джастин Гетжи, их бой был бы потрясающим. Также трилогия с Нейтом Диасом и реванш с Хабибом Нурмагомедовым", - сказал он.

Напомним, что ранее промоутер назвал места, где может состояться поединок Фьюри - Джошуа.