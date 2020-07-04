Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный бой лета Усман - Бернс отменен, у бразильца обнаружили COVID-19
К сожалению, коронавирус снова все испортил
Бой между бразильцем Гилбертом Бернсом (19-3) и чемпионом UFC в полусреднем весе, американцем Камару Усманом (16-1) отменен. Все потому, что у первого был обнаружен коронавирус.
Бернс не прошел тест на COVID-19 находясь на острове Яс (ОАЭ).
Отметим, что бой Усман - Бернс должен был состояться 11 июля в рамках турнира UFC-251 на "Бойцовском острове" в Эмиратах. Этот поединок должен был стать главным событием лета.
Напомним, что ранее Сергей Богачук продолжал подготовку к следующему поединку.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 14:20 Весь спорт Сергей Богачук продолжает подготовку к предстоящему поединку в США. Видео
- 14:51 Весь спорт Гран-при Австрии. Практика 3. Хэмилтон побеждает, Боттас второй, Ферстаппен замкнул ТОП 3
- 13:52 Весь спорт Сегодня день рождения празднует украинская биатлонистка, вице-чемпионка мира Ирина Варвинец
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...