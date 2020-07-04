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Главный бой лета Усман - Бернс отменен, у бразильца обнаружили COVID-19

Единоборства
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К сожалению, коронавирус снова все испортил

Главный бой лета Усман - Бернс отменен, у бразильца обнаружили COVID-19
UA-Футбол
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Бой между бразильцем Гилбертом Бернсом (19-3) и чемпионом UFC в полусреднем весе, американцем Камару Усманом (16-1) отменен. Все потому, что у первого был обнаружен коронавирус.

Бернс не прошел тест на COVID-19 находясь на острове Яс (ОАЭ).

Отметим, что бой Усман - Бернс должен был состояться 11 июля в рамках турнира UFC-251 на "Бойцовском острове" в Эмиратах. Этот поединок должен был стать главным событием лета.

Напомним, что ранее Сергей Богачук продолжал подготовку к следующему поединку.

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В статье: UFC Камара Усман
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