Главный бой лета Усман - Бернс отменен, у бразильца обнаружили COVID-19

Бой между бразильцем Гилбертом Бернсом (19-3) и чемпионом UFC в полусреднем весе, американцем Камару Усманом (16-1) отменен. Все потому, что у первого был обнаружен коронавирус.

Бернс не прошел тест на COVID-19 находясь на острове Яс (ОАЭ).

Отметим, что бой Усман - Бернс должен был состояться 11 июля в рамках турнира UFC-251 на "Бойцовском острове" в Эмиратах. Этот поединок должен был стать главным событием лета.

Напомним, что ранее Сергей Богачук продолжал подготовку к следующему поединку.