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Тренируется, или просто делает вид: Конор МакГрегор поделился видео из спортзала

Единоборства
(1 голосов)

Не теряет форму

Тренируется, или просто делает вид: Конор МакГрегор поделился видео из спортзала
UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-4) на своей официальной странице в Instagram разместил видео, на котором демонстрирует определенные тренировочные приемы. Полноценной подготовкой это назвать трудно, но попытки можно заметить.

You ever see human cinderblocks?

Допис, поширений Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Напомним, что ранее Дерек Чисора провел тренировку в октагоне, ФБУ приняла решение по поводу внутреннего чемпионата.

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В статье: Конор Макгрегор
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