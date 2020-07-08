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Тренируется, или просто делает вид: Конор МакГрегор поделился видео из спортзала
Не теряет форму
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-4) на своей официальной странице в Instagram разместил видео, на котором демонстрирует определенные тренировочные приемы. Полноценной подготовкой это назвать трудно, но попытки можно заметить.
Напомним, что ранее Дерек Чисора провел тренировку в октагоне, ФБУ приняла решение по поводу внутреннего чемпионата.
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