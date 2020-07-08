Тренируется, или просто делает вид: Конор МакГрегор поделился видео из спортзала

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-4) на своей официальной странице в Instagram разместил видео, на котором демонстрирует определенные тренировочные приемы. Полноценной подготовкой это назвать трудно, но попытки можно заметить.

Напомним, что ранее Дерек Чисора провел тренировку в октагоне, ФБУ приняла решение по поводу внутреннего чемпионата.