Дана Уайт: Конор - один из лучших бойцов в истории, не удивлюсь, если он захочет драться

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора (22-4) о завершении карьеры. Его слова цитирует The Herd:

"Конор МакГрегор - один из лучших бойцов в мире. Что происходит с ним сейчас? То, что происходит с бойцами, когда они получают очень много денег.

Сейчас он на той стадии карьеры, когда у него осталось пару боев. Он приостановил выступления, но я не удивлюсь, если он в следующем году захочет подраться" - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с болельщиками новым фото.