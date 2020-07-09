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Дана Уайт: Конор - один из лучших бойцов в истории, не удивлюсь, если он захочет драться

Единоборства
(1 голосов)

Комментарий главы UFC

Дана Уайт: Конор - один из лучших бойцов в истории, не удивлюсь, если он захочет драться
UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение ирландского бойца Конора Макгрегора (22-4) о завершении карьеры. Его слова цитирует The Herd:

"Конор МакГрегор - один из лучших бойцов в мире. Что происходит с ним сейчас? То, что происходит с бойцами, когда они получают очень много денег.

Сейчас он на той стадии карьеры, когда у него осталось пару боев. Он приостановил выступления, но я не удивлюсь, если он в следующем году захочет подраться" - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с болельщиками новым фото.

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В статье: Конор Макгрегор Дана Уайт UFC
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