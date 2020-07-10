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Какие они милые: Дарья Билодид показала своего домашнего любимца. Фото

Единоборства
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Настоящая красавица

Какие они милые: Дарья Билодид показала своего домашнего любимца. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид поделилась фото со своим домашним любимцем. Соответствующий снимок она выложила на своей официальной странице в Instagram.

Какие они милые: Дарья Билодид показала своего домашнего любимца. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Билодид прокомментировала, нравится ли ей тренироваться под руководством родителей, а Марина Бех-Романчук рассказала, что ей не хватает путешествий за границу.

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В статье: Дарья Билодид
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