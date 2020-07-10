Какие они милые: Дарья Билодид показала своего домашнего любимца. Фото

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид поделилась фото со своим домашним любимцем. Соответствующий снимок она выложила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид прокомментировала, нравится ли ей тренироваться под руководством родителей, а Марина Бех-Романчук рассказала, что ей не хватает путешествий за границу.