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Какие они милые: Дарья Билодид показала своего домашнего любимца. Фото
Настоящая красавица
Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид поделилась фото со своим домашним любимцем. Соответствующий снимок она выложила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид прокомментировала, нравится ли ей тренироваться под руководством родителей, а Марина Бех-Романчук рассказала, что ей не хватает путешествий за границу.
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