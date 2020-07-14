Единоборства
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Настоящий пахарь: Дарья Билодид усердно готовится к началу соревнований. Фото
Она неутомимая
Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид продолжает подготовку к соревнованиям. На своей официальной странице в Instagram она разместила фото с очередной тяжелой тренировки.
Напомним, что ранее Владимир Кличко попал на обложку журнала Forbes, а Иван Редкач пошутил над Джервонтой Дэвисом.
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