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Дарья Билодид отдыхает после тяжелых тренировок. Фото
Украинка релаксирует
Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид проводит отдых после тяжелых тренировок. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Билодид проводила усердные тренировки, а Дмитрий Пидручный хорошо поработал на велосипеде.
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