Дарья Билодид отдыхает после тяжелых тренировок. Фото

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид проводит отдых после тяжелых тренировок. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Билодид проводила усердные тренировки, а Дмитрий Пидручный хорошо поработал на велосипеде.