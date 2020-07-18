Силовая от чемпиона: Жан Беленюк качает массу в спортивном зале. Фото

Украинский борец, чемпион мира и призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк провел силовую тренировку со штангой. Соответствующие фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Беленюк поздравил украинцев с праздником, Сергей Деревянченко рассказал о переговорах с Саулем Альваресом.