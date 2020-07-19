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Она точно с этой планеты: Дарья Билодид поражает поклонников новыми снимками. Фото

Единоборства
(1 голосов)

Неземная красота

Она точно с этой планеты: Дарья Билодид поражает поклонников новыми снимками. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Она точно с этой планеты: Дарья Билодид поражает поклонников новыми снимками. Фото - изображение 1Она точно с этой планеты: Дарья Билодид поражает поклонников новыми снимками. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Александр Усик обратился к Дереку Чисоре, а Ольга Харлан потренировалась вместе со своим парнем.

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В статье: Дарья Билодид
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