Она точно с этой планеты: Дарья Билодид поражает поклонников новыми снимками. Фото

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Александр Усик обратился к Дереку Чисоре, а Ольга Харлан потренировалась вместе со своим парнем.