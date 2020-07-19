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Она точно с этой планеты: Дарья Билодид поражает поклонников новыми снимками. Фото
Неземная красота
Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Соответствующие снимки она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Александр Усик обратился к Дереку Чисоре, а Ольга Харлан потренировалась вместе со своим парнем.
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