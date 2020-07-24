Олимпийский чемпион по борьбе пропал без вести в лесу

Олимпийский чемпион 1964 года Александр Иваницкий два дня назад в Подмосковье ушел в лес за грибами и пропал, сообщает официальный сайт телеканала РЕН ТВ. В поисках 82-летнего мужчины задействованы спасатели и волонтеры.

Известно, что во время поисковой операции на у берегов реки Вейна были обнаружены вещи Иваницкого. Водолазами тело знаменитого борца обнаружено не было.

Сын олимпийского чемпиона Владимир подозревает, что у его отца во время прогулки по лесу возникли проблемы со здоровьем.

"Мама забеспокоилась в пять вечера, я сказал ей пока не волноваться, для папы погулять по лесу пять-семь часов – это нормальное явление. Но часов в семь вечера мы поняли, что оно уже ненормальное. Он вошел в воду, и что-то случилось, когда он переплывал, предполагаю, что что-то произошло, возможно, сердце, возможно, судорога", - сказал Иваницкий-младший.

Помимо олимпийского золота в Токио-1964 Александр Иваницкий с 1962 по 1966 года четырежды становился чемпионом мира по борьбе в весовой категории свыше 97 кг.