Сломал нос. Емельяненко нокаутирован в третьем раунде. ВИДЕО

Экс-чемпион мира по версии ProFC, боец смешанных единоборств Александр Емельяненко из РФ в пятницу, 24 июля проиграл нокаутом в главном бою вечера АСА 107 в Сочи. Обидчиком оказался другой россиянин Магомед Исмаилов.

Исмаилов доминировал на протяжении всего боя, пока рефери не остановил поединок в третьем раунде после очередного попадания в голову и большого рассечение брови. После боя оказалось, что у брата Федора Емельяненко сломан нос, а также ему наложили швы на рассечение.

Интересно, что после боя Магомед Исмаилов сообщил, что вскоре завершит профессиональную карьеру. "Даже если организм хорошо себя чувствует, я близок к завершению карьеры. Мне уже 34 года", - заявил боец.