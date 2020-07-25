  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Сломал нос. Емельяненко нокаутирован в третьем раунде. ВИДЕО
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сломал нос. Емельяненко нокаутирован в третьем раунде. ВИДЕО

Единоборства
(1 голосов)

Фаворит разгромно проиграл претенденту

Сломал нос. Емельяненко нокаутирован в третьем раунде. ВИДЕО
Новина українською

Экс-чемпион мира по версии ProFC, боец смешанных единоборств Александр Емельяненко из РФ в пятницу, 24 июля проиграл нокаутом в главном бою вечера АСА 107 в Сочи. Обидчиком оказался другой россиянин Магомед Исмаилов.

Исмаилов доминировал на протяжении всего боя, пока рефери не остановил поединок в третьем раунде после очередного попадания в голову и большого рассечение брови. После боя оказалось, что у брата Федора Емельяненко сломан нос, а также ему наложили швы на рассечение.

Интересно, что после боя Магомед Исмаилов сообщил, что вскоре завершит профессиональную карьеру. "Даже если организм хорошо себя чувствует, я близок к завершению карьеры. Мне уже 34 года", - заявил боец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: смешанные единоборства Александр Емельяненко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...