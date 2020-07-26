  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Главный бой UFC on ESPN 14: Уиттакер по очкам победил Тилла
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный бой UFC on ESPN 14: Уиттакер по очкам победил Тилла

Единоборства
(1 голосов)

Экс-чемпион победно вернулся в октагон

Главный бой UFC on ESPN 14: Уиттакер по очкам победил Тилла
Новина українською

кс-чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил британского экс-претендента полусреднего дивизиона Дэррена Тилла (18-3-1) в главном поединке турнира UFC on ESPN 14, который прошел на «бойцовском острове» Яс в ОАЭ.

Уиттакер провел первый бой с тех пор, как в октября прошлого года потерял титул, досрочно уступив Исраэлю Адесанье. Дэррен Тилл в свою очередь в своем прошлом бое, который был дебютным в среднем весе, победил Келвина Гастелума.

Австралиец сознательно отдал пространство октагона более рослому сопернику, сосредоточившись на одиночных акцентированных выпадал с левой и правой (гораздо чаще) рук. При этом австралиец то контратаковал, то бросался в наступление сам, стараясь маскировать удары за финтами и в связках с киками.

Успехи обоих были редкостью. Тилл старался не подпускать экс-чемпиона, допустив оплошности только во втором, когда оказался в нокдауне после правого прямого, и пятом раундах, когда Роберт дважды подряд проводил тэйкдауны.

В итоге судьи были единодушны: трижды по 48-47 в пользу Роберта Уиттакера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: UFC
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...