Главный бой UFC on ESPN 14: Уиттакер по очкам победил Тилла

кс-чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил британского экс-претендента полусреднего дивизиона Дэррена Тилла (18-3-1) в главном поединке турнира UFC on ESPN 14, который прошел на «бойцовском острове» Яс в ОАЭ.

Уиттакер провел первый бой с тех пор, как в октября прошлого года потерял титул, досрочно уступив Исраэлю Адесанье. Дэррен Тилл в свою очередь в своем прошлом бое, который был дебютным в среднем весе, победил Келвина Гастелума.

Австралиец сознательно отдал пространство октагона более рослому сопернику, сосредоточившись на одиночных акцентированных выпадал с левой и правой (гораздо чаще) рук. При этом австралиец то контратаковал, то бросался в наступление сам, стараясь маскировать удары за финтами и в связках с киками.

Успехи обоих были редкостью. Тилл старался не подпускать экс-чемпиона, допустив оплошности только во втором, когда оказался в нокдауне после правого прямого, и пятом раундах, когда Роберт дважды подряд проводил тэйкдауны.

В итоге судьи были единодушны: трижды по 48-47 в пользу Роберта Уиттакера.