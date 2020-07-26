Чемпион Европейских игр по каратэ: Усик и Ломаченко - крутые боксеры, но у них туман в голове

Украинский каратист Станислав Горуна, который побеждал на Европейских играх 2019-го в Минске, а также завоевал олимпийскую лицензию на ОИ в Токио, поделился мнением о гражданской позиции боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

"Такая публичная позиция меня вообще отвернула что от Усика, что от Ломаченко. Честно говоря, еще год назад я хотел потренироваться как с одним, так и с другим. У меня были попытки даже организовать общие тренировки, мне они интересны как спортсмены, они топового уровня атлеты.

В силу последних событий у меня есть к ним отвращение. Не как к спортсменам, а как к людям. Никто не спорит, что они крутые боксеры. Но то, что у них какой-то туман в голове, – это факт. Вопрос только в том, это их умысел или они просто жертвы российской пропаганды? Я сам этого не знаю, на этот вопрос не могут дать ответ.

Как я это вижу: они топовые спортсмены, из чего следует, что они большую часть дня, внимания и энергии отдают спорту, залу и спортивному инвентарю. А это значит, что, помимо спорта, они не очень осведомлены и развиты, и у них не сформированы позиции относительно многих вещей. Они зациклены на спорте и хорошо знают свое дело, а в том, что находится за пределами зала, они мало разбираются. Они слабо осознают то, что говорят", – цитирует Спорт.ua интервью Горуна каналу Сила Спорту.