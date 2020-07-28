Озвучена дата боя между Хабибом и Гэтжи

Бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи стал делом времени, когда американец в мае техническим нокаутом сенсационно побил Тони Фергюсона и завоевал временный пояс.

Ожидалось, что Нурмагомедов и Гэтжи встретятся в октагоне 19 сентября на UFC 253, однако поединок было отменен в связи со смертью отца Хабиба.

Теперь же босс UFC Дана Уайт в интервью CNN сообщил, что Нурмагомедов и Гэтжи подерутся 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

"Для Хабиба отец был героем, он любил его, у них были очень близкие отношения, и ему было очень тяжело.

Бой с Гэтжи произойдет. Говорю вам здесь и сейчас", - сказал Уайт.