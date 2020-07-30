  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Уайт: Макгрегору нужно вернуться в правильное время
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайт: Макгрегору нужно вернуться в правильное время

Единоборства
(1 голосов)

Президент прокомментировал возможное возвращения Конора

Уайт: Макгрегору нужно вернуться в правильное время
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможном возвращении Конора Макгрегора.

"Конор Макгрегор на пенсии. Никогда не знаешь, что будет дальше. Для него имеет смысл вернуться в правильное время. Я не знаю, когда оно настанет. Я просто пытаюсь дожить до 1 января. Моя цель в этом году — дождаться 1 января, чтобы ничего больше не взорвалось в 2020 году. Я не могу дождаться, когда этот худший год в истории закончится", — приводит слова Даны Уайта CNN.

32-летний Макгрегор, который был чемпионом UFC в двух весовых категориях, начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и четыре поражения в 26 боях в MMA.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор Дана Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...