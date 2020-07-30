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Фергюсон ответил фанатам, которые советуют ему завершить карьеру
Тони не собирается покидать большой спорт
Американский боец ММА Тони Фергюсон обратился к фанатам, которые считают, что ему нужно завязать с боями. По словам легковеса, ему стали чаще писать болельщики, предлагая спортсмену завершить карьеру.
"Эти ублюдки списывают меня со счетов. Они говорят, что мне нужно прямо сейчас завязать с боями. Я хочу сказать им всем: пошли вы к чёрту, ублюдки", — цитирует Фергюсона ESPN.
Ранее Фергюсон заявил, что он готов подраться с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором или с Джастином Порье, чтобы получить титульный поединок с победителем боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
Последним соперником Фергюсона был Гэтжи. Джастин одержал победу техническим нокаутом. После поединка Фергюсона доставили в больницу.