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Фергюсон ответил фанатам, которые советуют ему завершить карьеру

Единоборства
(1 голосов)

Тони не собирается покидать большой спорт

Фергюсон ответил фанатам, которые советуют ему завершить карьеру
Новина українською

Американский боец ММА Тони Фергюсон обратился к фанатам, которые считают, что ему нужно завязать с боями. По словам легковеса, ему стали чаще писать болельщики, предлагая спортсмену завершить карьеру.

"Эти ублюдки списывают меня со счетов. Они говорят, что мне нужно прямо сейчас завязать с боями. Я хочу сказать им всем: пошли вы к чёрту, ублюдки", — цитирует Фергюсона ESPN.

Ранее Фергюсон заявил, что он готов подраться с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором или с Джастином Порье, чтобы получить титульный поединок с победителем боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Последним соперником Фергюсона был Гэтжи. Джастин одержал победу техническим нокаутом. После поединка Фергюсона доставили в больницу.

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В статье: Тони Фергюсон
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