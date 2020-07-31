Макгрегор поднялся в обновлённом рейтинге UFC

Пресс-служба UFC на официальном сайте представила обновлённый рейтинг бойцов промоушена. Конор Макгрегор улучшил позиции в лёгком дивизионе. Он обогнал Дэна Хукера и вышел на четвёртое место.

В рейтинге вне зависимости от весовых категорий Тони Фергюсон потерял две позиции и теперь занимает 15-е место, его обошли Дейвисон Фигередо и Роберт Уиттакер.