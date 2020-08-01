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Дана Уайт: Конор принял вызов от Чимаева
Неужели нас ожидает очередное возвращение ирландца
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что легендарный ирландский боец Конор МакГрегор готов к возвращению в октагон ради боя против шведа Хамзата Чимаева. Его слова цитирует MMAJunkie:
"Да, его сообщение в твиттере было для Хамзата. Но пока нет заинтересованности в этом поединке.
Давайте подождем, как закончится этот год. Вы знаете, что Конор хочет получить бой с Хабибом. У него 24 октября бой, так что посмотрим", - сказал он.
Напомним, что ранее Сергей Деревянченко
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