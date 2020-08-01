Дана Уайт: Конор принял вызов от Чимаева

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что легендарный ирландский боец ​​Конор МакГрегор готов к возвращению в октагон ради боя против шведа Хамзата Чимаева. Его слова цитирует MMAJunkie:

"Да, его сообщение в твиттере было для Хамзата. Но пока нет заинтересованности в этом поединке.

Давайте подождем, как закончится этот год. Вы знаете, что Конор хочет получить бой с Хабибом. У него 24 октября бой, так что посмотрим", - сказал он.