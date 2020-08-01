  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Дана Уайт: Конор принял вызов от Чимаева
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дана Уайт: Конор принял вызов от Чимаева

Единоборства
(1 голосов)

Неужели нас ожидает очередное возвращение ирландца

Дана Уайт: Конор принял вызов от Чимаева
UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что легендарный ирландский боец ​​Конор МакГрегор готов к возвращению в октагон ради боя против шведа Хамзата Чимаева. Его слова цитирует MMAJunkie:

"Да, его сообщение в твиттере было для Хамзата. Но пока нет заинтересованности в этом поединке.

Давайте подождем, как закончится этот год. Вы знаете, что Конор хочет получить бой с Хабибом. У него 24 октября бой, так что посмотрим", - сказал он.

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко рассказал о перспективных планах на будущее.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор Дана Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...