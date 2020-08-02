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Тигрица: Дарья Билодид отдыхает в выходные. Фото

Единоборства
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Время для релакса

Тигрица: Дарья Билодид отдыхает в выходные. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид отдыхает в выходной. Соответствующую фотографию она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Тигрица: Дарья Билодид отдыхает в выходные. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук поделилась очередной порцией откровенных фото, а Олег Верняев показал фотографию по подготовке к сезону.

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В статье: Дарья Билодид
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