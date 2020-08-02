Тигрица: Дарья Билодид отдыхает в выходные. Фото

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид отдыхает в выходной. Соответствующую фотографию она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук поделилась очередной порцией откровенных фото, а Олег Верняев показал фотографию по подготовке к сезону.