  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Скандальный Титушко стал вице-президентом Украинской федерации MMA в Киевской области
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скандальный Титушко стал вице-президентом Украинской федерации MMA в Киевской области

Единоборства
(1 голосов)

Вот это номер

Скандальный Титушко стал вице-президентом Украинской федерации MMA в Киевской области
Новина українською

Вадим Титушко назначен вице-президентом Украинской федерации ММА (UFMMA) в Киевской области. Об этом на официальной странице в Facebook сообщила Белоцерковская федерация смешанных единоборств. Сейчас этот пост удален.

Скандальный Титушко стал вице-президентом Украинской федерации MMA в Киевской области - изображение 1

Титушко "прославился" 18 мая 2013 года, когда совершил нападение на журналистов во время потасовок с оппозицией. Спортсмена осудили на 3 года, но позже наказание было заменено на условное.

Именно от фамилии Титушко происходит термин «титушки», которым со времен Евромайдана обозначают группы спортивных молодых людей, применяемых властями в неофициальном порядке для организации силовых провокаций и потасовок.

В августе 2018 года Вадима Титушко объявили в розыск за совершение серии разбойных нападений на территории Киевской области.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вадим Титушко ММА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Новое время
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...