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Скандальный Титушко стал вице-президентом Украинской федерации MMA в Киевской области
Вот это номер
Вадим Титушко назначен вице-президентом Украинской федерации ММА (UFMMA) в Киевской области. Об этом на официальной странице в Facebook сообщила Белоцерковская федерация смешанных единоборств. Сейчас этот пост удален.
Титушко "прославился" 18 мая 2013 года, когда совершил нападение на журналистов во время потасовок с оппозицией. Спортсмена осудили на 3 года, но позже наказание было заменено на условное.
Именно от фамилии Титушко происходит термин «титушки», которым со времен Евромайдана обозначают группы спортивных молодых людей, применяемых властями в неофициальном порядке для организации силовых провокаций и потасовок.
В августе 2018 года Вадима Титушко объявили в розыск за совершение серии разбойных нападений на территории Киевской области.