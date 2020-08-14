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Украинская федерация MMA отменила назначение Титушко

Единоборства
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Недолго музыка играла…

Украинская федерация MMA отменила назначение Титушко
Новина українською

Как известно, скандальный спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко накануне был назначен на должность вице-президента Украинской федерации MMA в Киевской области.

Теперь же украинская федерация ММА (UFMMA) официально объявила об отмене этого решения.

"На сегодняшний день этот человек не имеет никакого отношения к федерации UFMMA.

Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне, и отменено сразу же, как это стало известно руководству федерации", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице организации в Facebook.

Титушко "прославился" 18 мая 2013 года, когда совершил нападение на журналистов во время потасовок с оппозицией. Спортсмена осудили на 3 года, но позже наказание было заменено на условное.

Именно от фамилии Титушко происходит термин «титушки», которым со времен Евромайдана обозначают группы спортивных молодых людей, применяемых властями в неофициальном порядке для организации силовых провокаций и потасовок.

В августе 2018 года Вадима Титушко объявили в розыск за совершение серии разбойных нападений на территории Киевской области.

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В статье: Вадим Титушко ММА
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