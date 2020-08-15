Хабиб Нурмагомедов: После Геджи я подрался бы с любым соперником, кто выиграет у Дастина Порье

Российский боец ​​UFC Хабиб Нурмагомедов (28-0) прокомментировал возможность реванша с ирландцем Конором МакГрегором (22-4). Его слова цитирует FightNews:

"Интересен ли мне реванш с Конором? После Геджи я подрался бы с любым соперником, кто выиграет у Дастина Порье, будь то Конор, будь то Тони. Если такого не будет, то буду ждать Джорджа Сент-Пьера.

Это был бы лучший бой, потому что Сент-Пьер проигрывал раз в 2007 году, а моя карьера началась в 2008-м. У нас на двух более 25 лет беспроигрышной серии. Я не думаю, что в ближайшем будущем кто-то сможет устроить другой такой же большой бой.

Но если Сен-Пьер решит не возвращаться, пусть Конор выигрывает у Порье, и мы с ним подеремся. Потому что Порье сейчас главный претендент. Я его победил, но он после этого вернулся в серьезном бою, против бойца ТОП-5 и выиграл" - сказал он.