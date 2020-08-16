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Миочич победил Кормье единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC

Единоборства
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Титул в тяжелом весе владельца не изменил

Миочич победил Кормье единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC
UA-Футбол
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В ночь с 15 на 16 августа в Лас-Вегасе прошел вечер UFC 249. Его главным событием стал бой чемпиона мира в тяжелом весе Стипе Миочича (20-3) и претендента Даниэля Кормье (22-3).

Победу единогласным решением судей одержал действующий чемпион. Счет 49-46; 49-46; 48-47 в пользу Миочича.

Таким образом, счет в личных встречах между бойцами стал 2-1.

Напомним, что ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем хочет драться в следующем бою.

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В статье: UFC Даниэль Кормье Стипе Миочич
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