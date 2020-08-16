Даниэль Кормье объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира, боец ​​UFC Даниель Кормье (22-3) сразу после поражения от Стипе Миочича (20-3) объявил о завершении спортивной карьеры.

"Стипе проделал хорошую работу. Я ничего не вижу левым глазом, он доставил мне проблемы. Я ничего не вижу левым глазом. Я был удивлен, что он так много времени держал меня в клинче. Но все равно: быть проигравшим в двух боях трилогии - это отстой.

Но, как я говорил ранее, это мой последний бой. Это был хороший бой. Это был отличный путь, но это был мой последний поединок за звание чемпиона мира" - сказал он.