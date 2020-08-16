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Даниэль Кормье объявил о завершении карьеры

Единоборства
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Спасибо за прекрасные бои

Даниэль Кормье объявил о завершении карьеры
UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира, боец ​​UFC Даниель Кормье (22-3) сразу после поражения от Стипе Миочича (20-3) объявил о завершении спортивной карьеры.

"Стипе проделал хорошую работу. Я ничего не вижу левым глазом, он доставил мне проблемы. Я ничего не вижу левым глазом. Я был удивлен, что он так много времени держал меня в клинче. Но все равно: быть проигравшим в двух боях трилогии - это отстой.

Но, как я говорил ранее, это мой последний бой. Это был хороший бой. Это был отличный путь, но это был мой последний поединок за звание чемпиона мира" - сказал он.

Напомним, со ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого хочет видеть своим следующим соперником.

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В статье: UFC Даниэль Кормье
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Источник:
Sports.ru

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