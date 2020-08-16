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Дана Уайт: Нганну - следующий соперник для Миочича

Единоборства
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Дана Уайт: Нганну - следующий соперник для Миочича
UA-Футбол
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что француз Френцис Нганну станет следующим соперником чемпиона мира в тяжелом весе Стипе Миочича (20-3). Его слова цитирует MMA Junkie:

"Франсис безусловно следующий для Стипе. Ты не можешь перепрыгнуть через Франсиса.

Он уничтожал всех с тех пор как получил титульный шанс. Поэтому сейчас его очередь. Но переход Джона Джонса в тяжелый вес будет очень интересным", - сказал он.

Напомним, что Миочич победил Кормье единогласным решением судей.

Отметим, что Кормье завершил спортивную карьеру.

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В статье: Дана Уайт Фрэнсис Нганну Стипе Миочич
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