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Дана Уайт: Нганну - следующий соперник для Миочича
Быстро нашли следующего оппонента
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что француз Френцис Нганну станет следующим соперником чемпиона мира в тяжелом весе Стипе Миочича (20-3). Его слова цитирует MMA Junkie:
"Франсис безусловно следующий для Стипе. Ты не можешь перепрыгнуть через Франсиса.
Он уничтожал всех с тех пор как получил титульный шанс. Поэтому сейчас его очередь. Но переход Джона Джонса в тяжелый вес будет очень интересным", - сказал он.
Напомним, что Миочич
Отметим, что Кормье