Дана Уайт: Нганну - следующий соперник для Миочича

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что француз Френцис Нганну станет следующим соперником чемпиона мира в тяжелом весе Стипе Миочича (20-3). Его слова цитирует MMA Junkie:

"Франсис безусловно следующий для Стипе. Ты не можешь перепрыгнуть через Франсиса.

Он уничтожал всех с тех пор как получил титульный шанс. Поэтому сейчас его очередь. Но переход Джона Джонса в тяжелый вес будет очень интересным", - сказал он.

Напомним, что Миочич победил Кормье единогласным решением судей.