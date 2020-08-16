Диллиан Уайт: Уайлдер избегал обязательного претендента и постоянно оправдывался

Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Диллиан Уайт (27-1, 19 КО) прокомментировал свое отношение к экс-чемпиону мира, американцу Деонтею Уайлдеру (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует London Real:

"У меня нет к нему никакого уважения. Я потерял уважение к Уайлдеру из-за того, как он вел себя в статусе чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер избегал обязательного претендента и постоянно оправдывался. Вокруг него много хайпа. Многие из соперников Уайлдера побеждали его в ринге, но он отправлял их в нокаут.

Я говорил, что если кто-то заставит Уайлдера пятиться, то нокаутирует его. Именно это сделал Тайсон Фьюри. А я же говорил об этом в течение 2-3 лет" - сказал он.

Напомним, что свой следующий бой Уайт проведет уже в следующую субботу против россиянина Александра Поветкина (34-2, 24 КО).