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Адесанья vs Коста. Превью супербоя UFC. ВИДЕО

Единоборства
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Адесанья vs Коста. Превью супербоя UFC. ВИДЕО
Новина українською

26 сентября в главном бою UFC 253 сойдутся два непобежденных бойца – чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (19-0-0) будет защищать свой пояс от посягательств Пауло Косты (13-0-0).

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В статье: UFC
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