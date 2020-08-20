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Адесанья vs Коста. Превью супербоя UFC. ВИДЕО
Ждать осталось недолго.
26 сентября в главном бою UFC 253 сойдутся два непобежденных бойца – чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (19-0-0) будет защищать свой пояс от посягательств Пауло Косты (13-0-0).
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