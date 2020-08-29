Умер тренер Федора Емельяненко, причина - коронавирус

Сегодня утром российский боец ​​смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил о смерти своего наставника, 55-летнего Владимира Воронова. Произошло это в одной из больниц Абакана.

У специалиста резко ухудшилось самочувствие, он был подключен к аппарату ИВЛ, но из-за осложнений, вызванных коронавирусом его организм не выдержал.

Сообщение Емельяненко в Instargram:

"Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов.

С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в трудные и счастливые моменты моей жизни. Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свой путь в жизни.

Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", - написал он.