Депутат-борец в компании мэра-боксера и его брата-легенды: Беленюк встретился с братьями Кличко. Фото

Украинский борец, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк встретился с Виталием и Владимиром Кличко. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"С легендами мирового бокса.

Продолжаю знакомить вас с легендами украинского спорта, друзья."