Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Депутат-борец в компании мэра-боксера и его брата-легенды: Беленюк встретился с братьями Кличко. Фото
На фото - три легенды
Украинский борец, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк встретился с Виталием и Владимиром Кличко. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"С легендами мирового бокса.
Продолжаю знакомить вас с легендами украинского спорта, друзья."
Напомним, что ранее Постол и Рамирес
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...