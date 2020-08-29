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Депутат-борец в компании мэра-боксера и его брата-легенды: Беленюк встретился с братьями Кличко. Фото

Единоборства
(1 голосов)

На фото - три легенды

Депутат-борец в компании мэра-боксера и его брата-легенды: Беленюк встретился с братьями Кличко. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский борец, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Жан Беленюк встретился с Виталием и Владимиром Кличко. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"С легендами мирового бокса.

Продолжаю знакомить вас с легендами украинского спорта, друзья."

Депутат-борец в компании мэра-боксера и его брата-легенды: Беленюк встретился с братьями Кличко. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Постол и Рамирес прошли церемонию взвешивания перед боем.

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В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко Жан Беленюк
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