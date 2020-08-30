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Синий человек: Жан Беленюк похвастался урожаем слив. Фото

Единоборства
(2 голосов)

Украинец настоящий хозяйственник

Синий человек: Жан Беленюк похвастался урожаем слив. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк похвастался хорошим урожаем слив в этом году. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Синий человек: Жан Беленюк похвастался урожаем слив. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Виктор Постол проиграл бой за чемпионские титулы.

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В статье: Жан Беленюк
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