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Синий человек: Жан Беленюк похвастался урожаем слив. Фото
Украинец настоящий хозяйственник
Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк похвастался хорошим урожаем слив в этом году. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Виктор Постол
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