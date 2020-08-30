Синий человек: Жан Беленюк похвастался урожаем слив. Фото

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк похвастался хорошим урожаем слив в этом году. Соответствующее фото он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Виктор Постол проиграл бой за чемпионские титулы.