Экс-чемпион UFC завершил карьеру

Кормье не стал делать прощальное заявление, а поручил объявить о своем решении президенту UFС.

"Он сказал нам сегодня, чтобы мы исключили его из пула тестирования USADA и убрали его из рейтингов.

Думаю, это говорит о том, что Кормье официально завершил карьеру", - сказал Дана Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

К уходу из октагона Кормье решился после недавнего поражения от Стипе Миочича – 15 августа американец проиграл решением судей и не смог вновь стать чемпионом UFC.

Даниэль Кормье выступал в UFС с сентября 2009 года. На его счету 22 победы при 3 поражениях (два от Стипе Миочича и одно в бою с Джоном Джонсом).