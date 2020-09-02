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Экс-чемпион UFC завершил карьеру

Единоборства
(1 голосов)

Даниэль Кормье больше не будет драться.

Экс-чемпион UFC завершил карьеру
Новина українською

Кормье не стал делать прощальное заявление, а поручил объявить о своем решении президенту UFС.

"Он сказал нам сегодня, чтобы мы исключили его из пула тестирования USADA и убрали его из рейтингов.

Думаю, это говорит о том, что Кормье официально завершил карьеру", - сказал Дана Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

К уходу из октагона Кормье решился после недавнего поражения от Стипе Миочича – 15 августа американец проиграл решением судей и не смог вновь стать чемпионом UFC.

Даниэль Кормье выступал в UFС с сентября 2009 года. На его счету 22 победы при 3 поражениях (два от Стипе Миочича и одно в бою с Джоном Джонсом).

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В статье: UFC Даниэль Кормье
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