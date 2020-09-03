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Беленюк: Пока настроен на то, чтобы представлять Украину на Олимпиаде

Единоборства
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Жан поделился своими планами

Беленюк: Пока настроен на то, чтобы представлять Украину на Олимпиаде
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Олимпийский призер по борьбе греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал телеканалу XSPORT слухи об отмене предстоящей Олимпиады, которая должна пройти в 2021 году в Токио. Борец оптимистично заявил, что рассчитывает, что вакцина будет найдена и он сможет выступить на Играх.

"Вы понимаете, что это такое дело, на которую я лично повлиять никак не смогу, то есть я решаю проблемы по мере их поступления. Будем думать, но я пока настроен на то, чтобы представлять Украину. Надеюсь, что найдут в ближайшее время вакцину, которая позволит провести эти соревнования".

Беленюк ранее признавался, что это будет его последняя Олимпиада.

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В статье: Жан Беленюк
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