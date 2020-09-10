Беленюк пришел на могилу друга: На этом месте я пообещал заниматься борьбой

Двукратный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Жан Беленюк рассказал, что в борьбу его привела трагическая смерть друга детства. Мальчику было всего 8 лет…

"Максимка, мой друг детства. Трагически ушедший из жизни в столь юном возрасте. Нас было трое – Ярослав, Максим и я, друзья – не разлей вода.

Именно на этом месте 20 лет назад, спустя год после гибели Максима, Ярослав поведал мне о своем новом увлечении, он начал заниматься греко-римской борьбой. Я пообещал ему попробовать тоже...", - написал Беленюк в Instagram.

Ожидается, что Жан Беленюк завершит карьеру после Олимпийских игр, которые должны пройти в 2021 году в Токио.