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Макгрегор пожаловался на допинг-офицеров

Единоборства
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Они приехали на яхту экс-бойца UFC

Макгрегор пожаловался на допинг-офицеров
Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пожаловался на неожиданный визит сотрудников Американского антидопингового агентства, которые ранним утром прибыли на его яхту. Напомним, ранее Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

"UFC, что происходит? USADA только что утром прибыло на мою яхту, чтобы провести тестирование?

Я же закончил, парни! Но ладно, идём дальше. Я позволю им протестировать меня", — написал ирландец в "Твиттере" и прикрепил к тексту фото.

На счету 32-летнего Макгрегора 26 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Последний бой он провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд.

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В статье: Конор Макгрегор
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