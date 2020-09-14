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Макгрегор задержан за домогание к женщине на Корсике

Единоборства
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Интересно, что Конор приехал на остров со своей возлюбленной

Макгрегор задержан за домогание к женщине на Корсике
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Британский таблоид The Sun утверждает, что ирландский боец ММА Конор Макгрегор приставал к замужней женщине в одном из баров на острове Корсика (Франция). По данным источника, бывший боец UFC оголился перед девушкой, которая шла в туалет. При этом ирландец был в сопровождении телохранителей. 32-летний Макгрегор, как сообщает издание, был пьян.

Ранее стало известно, что Макгрегор был задержан французской полицией за домогательства. Обвинения в свой адрес ирландец отрицает. На Корсику он прилетел вместе со своей возлюбленной Ди Девлин.

Макгрегора допросила полиция, после чего отпустила. При этом пока ничего неизвестно о возможном наказании спортсмена.

Конор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. В 2020 году он объявил об уходе из ММА.

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В статье: Конор Макгрегор
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