  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Жан Беленюк: В этом мире ничего не бывает просто так. Фото
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жан Беленюк: В этом мире ничего не бывает просто так. Фото

Единоборства
(1 голосов)

Украинец мотивирует всех перед отдыхом

Жан Беленюк: В этом мире ничего не бывает просто так. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк пожелал всем хороших выходных. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"В этом мире ничего не бывает просто так. Мир любит сильных и иногда нужно заставлять уважать себя. Всем хороших выходных, друзья."

Жан Беленюк: В этом мире ничего не бывает просто так. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Элина Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Риме (Италия).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жан Беленюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...