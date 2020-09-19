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Жан Беленюк: В этом мире ничего не бывает просто так. Фото
Украинец мотивирует всех перед отдыхом
Украинский чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк пожелал всем хороших выходных. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"В этом мире ничего не бывает просто так. Мир любит сильных и иногда нужно заставлять уважать себя. Всем хороших выходных, друзья."
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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