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Дональд Трамп позвонил Ковингтону после победы на UFC
Они обменялись любезностями
Президент США Дональд Трамп поздравил Колби Ковингтона (16-2) сразу после его
- Ты великий боец, мужик. Ты сделал это легко, как мне показалось. Поздравляю, я смотрел этот бой сегодня. Ты крутой.
- Спасибо большое, мистер президент. Вы дали мне энергию дракона, когда пожали мне руку. Даже если бы Кинг-Конг был против меня, я бы победил.
- Ты победил жесткого парня, который был чемпионом. Это была легкая работа для тебя. Горжусь тобой, мужик. Он хороший боец, да? Доставил он тебе проблем?
- Да, сильный парень, бывший чемпион, но не имело значения, кто бы дрался со мной, мистер президент. После встречи с вами я был как супермен, я бы побил любого.
- Прекрасно, Колби. Я горжусь тобой, мужик. Я твой большой фанат и ты мой большой фанат. Самое время переходить к чемпионскому титулу.
- Спасибо, мистер президент. Я получу новый пояс, когда вы получите свою победу 3 ноября.
- Продолжай двигаться дальше, ты фантастический. Горжусь тобой, скоро увидимся.
- Да, скоро увидимся.
President Trump called @ColbyCovMMA during the #UFCVegas11 post show ???? pic.twitter.com/FJsUMQV8Xk— ESPN MMA (@espnmma) September 20, 2020