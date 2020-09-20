Дональд Трамп позвонил Ковингтону после победы на UFC

Президент США Дональд Трамп поздравил Колби Ковингтона (16-2) сразу после его победы на вечере UFC 178 над Тайроном Вудли (19-6-1).

- Ты великий боец, мужик. Ты сделал это легко, как мне показалось. Поздравляю, я смотрел этот бой сегодня. Ты крутой.

- Спасибо большое, мистер президент. Вы дали мне энергию дракона, когда пожали мне руку. Даже если бы Кинг-Конг был против меня, я бы победил.

- Ты победил жесткого парня, который был чемпионом. Это была легкая работа для тебя. Горжусь тобой, мужик. Он хороший боец, да? Доставил он тебе проблем?

- Да, сильный парень, бывший чемпион, но не имело значения, кто бы дрался со мной, мистер президент. После встречи с вами я был как супермен, я бы побил любого.

- Прекрасно, Колби. Я горжусь тобой, мужик. Я твой большой фанат и ты мой большой фанат. Самое время переходить к чемпионскому титулу.

- Спасибо, мистер президент. Я получу новый пояс, когда вы получите свою победу 3 ноября.

- Продолжай двигаться дальше, ты фантастический. Горжусь тобой, скоро увидимся.

- Да, скоро увидимся.