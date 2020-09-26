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В команде Пакьяо подтвердили возможность скорого боя против Макгрегора

Единоборства
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Мэнни может сделать большое дело

В команде Пакьяо подтвердили возможность скорого боя против Макгрегора
UA-Футбол
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В команде легенды мирового бокса Мэнни Пакьяо подтвердили возможность боя против ирландского бойца UFC, сегодняшнего пенсионера Конора Макгрегора. Об этом сообщил ассистент филиппинца Джейк Джонсон в комментарии ESPN:

"Мы подтверждаем старт переговоров между лагерем Сенатора Пакьяо и МакГрегором. При этом все свои бои наш сенатор посвящает благополучию и единству всего филиппинского народа, включая и этот поединок.

Сенатор Мэнни Пакьяо подерется с суперзвездой UFC Конором МакГрегором в следующем году ради всех жертв COVID-19 на Филиппинских островах. Большая часть его гонорара пойдет на помощь для жителей страны, пострадавших от пандемии" - сказал он.

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.

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В статье: Мэнни Пакьяо Конор Макгрегор
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