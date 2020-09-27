Невероятная леди: Дарья Билодид поражает болельщиков очередным снимком. Фото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко проиграл бой за титул чемпиона мира.